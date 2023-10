Erlangen

500 Menschen bei pro-palästinensischer Demonstration

Erlangen

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. (Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild )

Etwa 500 Menschen haben am Freitag in Erlangen an einer pro-palästinensischen Demonstration teilgenommen. Das teilte die Polizei am Abend mit.

Veröffentlicht: 20.10.2023, 20:11 Von: Deutsche Presse-Agentur