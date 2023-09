46 illegal eingereiste Menschen in Niederbayern gefunden

46 illegal eingereiste Frauen, Männer und Kinder sind nach einer Fahndung in Niederbayern von den Einsatzkräften gefunden worden. Zuvor sei bei der Polizei eine Mitteilung über eine „größere Personengruppe“ im Bereich von Steinach (Landkreis Straubing–Bogen) eingegangen, so die Polizei. Bei der Suche in der Nacht zum Mittwoch setzten die Beamten unter anderem einen Hubschrauber, mehrere Drohnen und Hunde ein. Dabei stießen sie dann auf die hauptsächlich türkischen und syrischen Staatsbürger.

Zudem wurde ein 20–Jähriger vorläufig festgenommen sowie ein abgestelltes Fahrzeug gefunden und sichergestellt, wie es weiter hieß. Ob der Mann und der Wagen mit der mutmaßlichen Schleusung in Zusammenhang stehen, sagte die Polizei nicht.

Unter den Menschen waren auch Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 3 und 16 Jahren, wie es hieß. Der Rettungsdienst war zwar vor Ort, eine größere Versorgung von einzelnen Menschen soll aber zunächst nicht nötig gewesen sein.