43-Jähriger wird von Auto erfasst und stirbt

Ein 43-jähriger Fußgänger ist auf einer Straße im Landkreis Roth von einem Auto erfasst worden und gestorben. Die 60-jährige Autofahrerin sei in der Nacht zum Mittwoch in dieselbe Richtung wie der Mann unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Aus bislang unklaren Gründen erfasste sie den Mann auf einer Staatsstraße bei Rednitzhembach. Der 43-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Nun ermittelt die Polizei.