Ermittlungen

41–Jähriger soll Schülerin sexuell belästigt haben

Nürnberg / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Ein 41 Jahre alter Mann steht im Verdacht, eine Schülerin in Nürnberg sexuell missbraucht zu haben. Den Ermittlungen nach sprach der Verdächtige in einem Bus ein Mädchen in „schamverletzender Weise“ an, das ihm daraufhin in einen Supermarkt folgte und ihn mit dem Handy filmte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Veröffentlicht: 15.08.2023, 14:48 Von: Deutsche Presse-Agentur