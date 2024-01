4000 Teilnehmer bei Demo gegen rechts in Freising

Etwa 4000 Menschen sind in Freising am Dienstagabend unter dem Motto „Gemeinsam gegen rechts - für Demokratie und Vielfalt“ auf die Straße gegangen. Es wurde friedlich auf dem Marienplatz demonstriert, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Zahl hatte demnach selbst die Polizei überrascht. Für die Aktion waren circa 1000 Teilnehmer angemeldet. Veranstalter der Demo war laut Polizei die Freisinger Grüne Jugend.

Bereits am Wochenende haben nach Polizeieinschätzung um die 130.000 Menschen in ganz Bayern ein Zeichen für Zusammenhalt und Toleranz in der Gesellschaft gesetzt. Der Protest ist ausgelöst durch die Enthüllungen des Recherchezentrums Correctiv über ein Treffen von Rechtsextremisten in Potsdam am 25. November 2023.