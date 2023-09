40–jähriger Radfahrer stirbt nach Unfall mit Fahrerflucht

Ein 40–jähriger Radfahrer ist nach einem Unfall mit Fahrerflucht im oberbayerischen Landkreis Bad Tölz–Wolfratshausen gestorben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Radfahrer am Freitag spätabends auf der Bundesstraße 11 zwischen Königsdorf und Schönrain unterwegs, als er einer Zeugin zufolge vom Wagen eines 52–Jährigen angefahren wurde. Dieser flüchtete danach vom Unfallort.

Eine Zeugin sah den schwer verletzten Mann auf der Straße liegen und rief den Notruf. Die Streife fand den 40–Jährigen bewusstlos und begann sofort mit der Reanimation. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er später seinen Verletzungen erlag. Die 60–jährige Zeugin hatte zwar den Unfall beobachtet, konnte jedoch wegen der Dunkelheit den Autofahrer nicht detailliert beschreiben. Die Polizei fand jedoch an der Unfallstelle das Kennzeichen des Flüchtigen, so dass sie ihn ermitteln konnte.

Die Beamten trafen den Mann angetrunken in seinem Haus an. Ihm wurde für den Alkoholtest Blut abgenommen. Den Autofahrer erwartet eine empfindliche Strafe.