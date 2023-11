39-Jähriger fährt mit Auto in Leitplanke - schwer verletzt

Ein 39 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto auf der Autobahn 3 in Unterfranken in die Leitplanke gefahren und schwer verletzt worden. Der 39-Jährige war den Angaben zufolge alkoholisiert und hatte keine gültige Fahrerlaubnis, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Wagen kam erst nach 250 Metern zum Stehen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang in Waldaschaff (Landkreis Aschaffenburg) dauerten an. Der Mann kam in eine Klinik.