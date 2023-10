39-Jähriger auf Kirchweih lebensgefährlich verletzt

Ein 39-Jähriger hat bei einem Streit mit zwei Männern auf einer Kirchweih in Mittelfranken lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Er kam in der Nacht zum Sonntag nach Angaben der Polizei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Einen 22 Jahre alten Verdächtigen konnte die Polizei in den Morgenstunden festnehmen. Gegen ihn ermittelt diese nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Der Streit zwischen dem 39-Jährigen und zwei ihm bekannten 22-Jährigen war nach Angaben der Polizei auf dem Volksfest in Markt Bibart (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) eskaliert. Demnach schlug einer der beiden 22-Jährigen dem Opfer dabei eine Glasflasche auf den Kopf. Danach seien ihm mit einem bislang nicht bekannten Gegenstand mehrere Stichverletzungen zugefügt worden, hieß es in dem Polizeibericht.

Die beiden Verdächtigen flohen anschließend. Die Staatsanwaltschaft hat gegen den inzwischen Festgenommenen einen Haftantrag gestellt. Nach dem mutmaßlichen Mittäter fahndet die Polizei noch.