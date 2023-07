36 Kilo Marihuana in Koffern gefunden: Mann festgenommen

Zollbeamte haben am Flughafen München in zwei Koffern eines Reisenden 36 Kilogramm Marihuana entdeckt. Wie der Zoll am Freitag mitteilte, fanden die Beamten die Drogen Ende Juni mit Hilfe eines Röntgengeräts in den nachgesandten Gepäckstücken eines 46–Jährigen und stellten sie sicher. Der Mann sei weiter nach Zypern gereist und dort vom Zoll festgenommen worden, sagte ein Sprecher des Zollfahndungsamts München. Der 46–Jährige sitze dort inzwischen in Untersuchungshaft.