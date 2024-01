Kriminalität

36-Jähriger von zwei Männern attackiert und schwer verletzt

Nürnberg

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. (Foto: Carsten Rehder/dpa )

Ein 36-Jähriger ist in Nürnberg von zwei unbekannten Männern angegriffen und schwer verletzt worden. Die Männer seien nach der Tat am Sonntagabend davongerannt und bislang unerkannt auf der Flucht, teilte die Polizei am Montag mit.