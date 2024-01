35-jähriger Radfahrer stirbt bei Unfall mit Lkw

Ein Fahrradfahrer ist in Regensburg von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der 49-jährige Lkw-Fahrer hatte den 35-jährigen Radfahrer am Freitagmorgen mit seinem Fahrzeug erfasst, als er nach einer Unterführung nach links abbog, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrradfahrer soll zu dem Zeitpunkt auf einem Radweg unterwegs gewesen sein und die Einmündung zu der Straße passiert haben, in die der Lkw einbiegen wollte. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter mit der Klärung des genauen Unfallhergangs.