34 Kilogramm Feuerwerkskörper bei Grenzkontrolle gefunden

Selb / Lesedauer: 1 min

Eine angezündete Silvester-Rakete steckt im Boden. (Foto: Patrick Pleul/dpa-tmn/dpa/Symbolbild )

Bei einer Grenzkontrolle in Selb (Landkreis Wunsiedel) hat die Grenzpolizei in einem Auto circa 34 Kilogramm Feuerwerkskörper entdeckt. Für einige der Feuerwerkskörper, die am Dienstagmittag gefunden wurden, sei eine Erlaubnis nötig, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Veröffentlicht: 20.12.2023, 08:56 Von: Deutsche Presse-Agentur