34-jähriger Mann mit Deko-Samuraischwert unterwegs

Ein 34-Jähriger ist in München mit einem Deko-Samuraischwert durch die Fußgängerzone gelaufen und hat damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Mann in einem Geschäft ein Deko-Samuraischwert gekauft. Die Verkäuferin wies ihn darauf hin, das Schwert verpackt zu lassen. Der 34-Jährige packte es dennoch aus und ging dann durch die Fußgängerzone. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes beobachtete das und verständigte die Polizei. Diese suchte zunächst ergebnislos. Ein weiterer Zeuge meldete ihn dann im Bereich der Universität. Eine Polizeistreife konnte ihn dort antreffen, wo der 24-Jährige das Schwert aus der Hülle zog und eine Art Choreographie aufführte. Sie forderten ihn auf, das Schwert zur Seite zu legen, was der Mann widerstandslos tat. Er gab später an, nur mit dem Schwert spielen und niemanden damit bedrohen zu wollen. Das Schwert wurde beschlagnahmt und der 34-Jährige erhielt wegen des Vorfalls am Dienstag eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz.