33-Jähriger raubt Frau aus - mittels Online-Übersetzer

Mithilfe eines Online-Übersetzungsdienstes auf seinem Handy hat ein 33 Jahre alter Mann in Oberfranken am Samstag die Verkäuferin eines Bahnhofskiosks ausgeraubt. Als er von der Frau - maschinell übersetzt - Geld forderte und drohte, eine Waffe zu ziehen, händigte sie ihm eine niedrige dreistellige Summe aus, teilte die Polizei mit. Anschließend verließ der Mann den Kiosk in Coburg. Ein Zeuge beobachte den Vorfall und verständigte die Polizei. Beamte nahmen den Mann den Angaben zufolge widerstandslos fest. Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung.