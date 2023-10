Nürnberg

30 Leute eingeladen: Polizei beendet Party mit 200 Gästen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. (Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild )

Zur Party eines Jugendlichen in Nürnberg sind statt der eingeladenen 30 Gäste rund 200 Personen erschienen. Beamte beendeten die Feier am Samstagabend nach Beschwerden wegen Ruhestörung aus der Nachbarschaft, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Veröffentlicht: 01.10.2023, 14:54 Von: Deutsche Presse-Agentur