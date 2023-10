30-Jährige randaliert an Hauptbahnhof: Verletzt Polizisten

Eine Frau hat am Münchner Hauptbahnhof randaliert und bei ihrer Festnahme zwei Bundespolizisten leicht verletzt. Zeugen hatten die randalierende Frau am Montag gemeldet, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Daraufhin beobachteten die Beamten die 30-Jährige, wie sie eine andere Frau zur Seite stieß und aus dem Bahnhof flüchten wollte. Bei der anschließenden Festnahme versuchte die 30-Jährige an die Dienstwaffe zu kommen. Zudem schlug sie um sich und trat die Beamten. Diese bekamen dabei Kratzer und Rötungen an den Armen. Die 30-Jährige muss sich nun wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung verantworten.