München

29-Jähriger beißt Polizisten in den Unterarm

München / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. (Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild )

Ein 29-Jähriger hat am Münchner Hauptbahnhof einem Polizisten in den Unterarm gebissen. Der Mann wollte wohl am Infopoint der Bahn ein Abo kündigen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Veröffentlicht: 10.11.2023, 10:35 Von: Deutsche Presse-Agentur