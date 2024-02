29. Februar: 291 Kinder in Bayern feiern „ersten Geburtstag“

128 Mädchen und 163 Buben in Bayern werden am 29. Februar vier Jahre alt - und feiern ihren „ersten richtigen Geburtstag“. Denn 2024 ist ein Schaltjahr und am Donnerstag kommender Woche zum ersten Mal seit vier Jahren also wieder ein Schalttag. Im Schnitt kamen im Februar 2020 in Bayern pro Tag 339 Babys zur Welt, wie das Landesamt für Statistik am Montag mitteilte. Der 29. Februar war also mit 291 Geburten deutlich unter dem Monatsschnitt.

Über dem Monatsschnitt lagen 2020 hingegen die Heiratswilligen: Damals heirateten am 29. Februar 274 Paare. Ein Durchschnittstag im Februar verzeichnete in der Statistik lediglich 136 Hochzeiten.

Der offizielle Geburtstag in normalen Jahren ist für ein Schalttagskind laut Statistikamt der 1. März. Denn in Deutschland gilt ein Lebensjahr laut Bürgerlichem Gesetzbuch nach Ablauf des Tages vor dem Jahrestag als vollendet.