27–Jähriger von Strömung in Regnitz mitgerissen

Erlangen / Lesedauer: 1 min

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild )

Ein 27–Jähriger ist in Erlangen in der Regnitz in die Strömung geraten — und wird nun vermisst. Er befand sich am späten Dienstagnachmittag mutmaßlich zum Baden in der Nähe der Wehranlage Wöhrmühle, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Veröffentlicht: 18.07.2023, 21:44 Von: Deutsche Presse-Agentur