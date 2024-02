27-Jähriger prallt mit Auto gegen Geländer: schwer verletzt

Mit seinem Auto ist ein 27-Jähriger gegen ein Brückengeländer im Landkreis Traunstein gefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Mann sei in der Nacht zum Donnerstag aus zunächst unklaren Gründen in einer Kurve von der Straße bei Waging am See abgekommen, sagte ein Polizeisprecher. Daraufhin prallte sein Wagen gegen das Geländer. Der 27-Jährige wurde durch den Aufprall in seinem Auto eingeklemmt. Er kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun.