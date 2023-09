24–Jähriger beißt nach Streit mit Freundin zwei Polizisten

Nach einem Streit mit seiner Freundin hat ein 24–Jähriger in Schwabach einen Zeugen und zwei Polizisten verletzt. Die 23–Jährige habe den Notruf gewählt, nachdem ihr Partner bei dem Streit ihr Auto beschädigt hatte, teilte die Polizei am Montag mit. Zusätzlich habe der 24–Jährige einem 54–Jährigen ins Gesicht geschlagen, als dieser ihn beruhigen wollte. Als die Beamten am Samstagnachmittag eintrafen, flüchtete der Mann in die Innenstadt. Die Polizisten verfolgten ihn und nahmen ihn nur kurz darauf fest. Dabei habe der 24–Jährige zwei Polizisten gebissen und so schwerer verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Eine 41–Jährige Beamtin kam ins Krankenhaus und ist nun mehrere Wochen arbeitsunfähig, wie es weiter hieß. Gegen den 24–Jährigen wird unter anderem wegen Sachbeschädigung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.