23-Jähriger schießt mit Schreckschusswaffe aus Auto

Bad Neustadt an der Saale / Lesedauer: 1 min

(Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild )

Ein 23-Jähriger hat in Unterfranken am Freitag mit einer Schreckschusswaffe mehrfach aus einem fahrenden Auto geschossen. Beamte hätten den mutmaßlichen Schützen kurze Zeit später in Bad Neustadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) aufgegriffen und anschließend seine Wohnung durchsucht, teilte die Polizei mit.

Veröffentlicht: 20.10.2023, 18:24 Von: Deutsche Presse-Agentur