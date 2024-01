23-Jähriger durch Schuss eines Polizisten verletzt

Ein 23-Jähriger ist in Ochsenfurt (Landkreis Würzburg) durch den Schuss eines Polizisten am Bein verletzt worden. Auch der Polizist wurde bei dem Vorfall am Samstag am Kopf verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann hätte eigentlich von der Polizei kontrolliert werden sollen, soll aber plötzlich losgerannt sein. Nachdem ein Beamte ihn eingeholt hatte, soll es eine körperliche Auseinandersetzung um die Dienstwaffe des Polizisten gegeben haben. Daraufhin soll der 23-Jährige den Polizisten angegriffen haben, um an die Dienstwaffe zu kommen. Der Mann bekam sie wohl kurz zu fassen. Aus zunächst unbekannter Ursache löste sich ein Schuss aus der Waffe, durch den aber niemand verletzt wurde.

Als der 23-Jährige wieder flüchten wollte, soll der Polizist einen Schuss abgeben haben, durch den der Flüchtige am Bein verletzt wurde. Der Mann wurde deshalb im Krankenhaus behandelt. Auch der Polizist wurde durch die Auseinandersetzung mit dem Mann verletzt. Weil der Angriff auf den Polizisten so brutal gewesen sein soll, erließ ein Ermittlungsrichter einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags gegen den 23-Jährigen. Nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen wird, wird er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen zur Frage, ob der polizeiliche Schusswaffengebrauch rechtmäßig war.

Wenige Stunden vor dem Vorfall, sollte der 23-Jährige bereits mit seinem Auto auf der Autobahn kontrolliert werden, doch auch da flüchtete er. Grund dafür, so die Polizei, sollen ein offener Haftbefehl und eine fehlende Fahrerlaubnis sein.