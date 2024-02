23-Jähriger driftet und fährt gegen Straßenlaterne

Nachdem er in einem Kreisverkehr gedriftet war, ist ein 23-Jähriger mit seinem Auto gegen eine Straßenlaterne gefahren. Der Mann war einmal um den gesamten Kreisverkehr in Memmingen gedriftet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Beim Verlassen des Kreisverkehres geschah schließlich der Unfall.

Der Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. An Laterne und Auto entstand ein Schaden von rund 13.000 Euro. Gegen den 23-Jährigen wird unter anderem wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt. Zunächst suchten die Beamten nach Zeugen des Vorfalls.