22 Jahre alter Autofahrer auf A94 tödlich verunglückt

Ein 22-Jähriger ist auf der A94 bei Kirchham (Landkreis Passau) mit seinem Auto gegen einen Lastwagen geprallt und tödlich verletzt worden. Der junge Mann starb Montagfrüh noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Unfall ereignete sich demnach an einem Stauende. Der Lastwagenfahrer wurde nicht verletzt.