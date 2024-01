22-Jähriger verfolgt Mann mit Softairpistole im Hosenbund

Ein 25-Jähriger ist mit einer Softairpistole offen im Hosenbund in Nürnberg unterwegs gewesen. Ein 22-Jähriger bemerkte dies in einer Straßenbahn, alarmierte die Beamten und verfolgte den Mann unauffällig bis zum Hauptbahnhof, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Dort warteten bereits Kräfte der Bundes- und Landespolizei. Er wurde festgenommen und die Softairpistole sichergestellt. Bei dem Vorfall am Montag wurde niemand verletzt oder bedroht.

Der Besitz einer solchen „Anscheinswaffe“ sei zwar nicht verboten, aber man dürfe sie nicht im öffentlichen Raum mit sich führen, erklärte eine Sprecherin der Bundespolizei am Dienstag. Auch wenn sie keine Munition im herkömmlichen Sinne verschießen, könnten damit Menschen verletzt werden, hieß es weiter. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.