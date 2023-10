21-Jähriger stirbt bei Unfall am Stauende auf A99

Bei einem Stau auf der A99 bei München ist am Mittwoch ein 21-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Er sei am Stauende auf einen Sattelzug gefahren, teilte die Polizei mit. Der schwer verletzte junge Autofahrer sei von Rettungskräften aus dem Fahrzeug befreit worden, aber noch an der Unfallstelle gestorben. Die A99 Richtung Nürnberg war ab Mittag drei Stunden lang komplett gesperrt.