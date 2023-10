21-Jähriger fährt auf Transporter auf: schwer verletzt

Ein 21-Jähriger ist mit seinem Fahrzeug auf der Bundesstraße 12 in Schwaben auf den hinteren von zwei am Straßenrand abgestellten Transportern aufgefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Zwischen den zwei Transportern befanden sich die beiden Fahrer, von denen einer durch den Zusammenstoß zwischen den Gespannen eingeklemmt wurde, teilte die Polizei am Samstag mit. Er kam den Angaben zufolge mit Prellungen davon.

Demnach habe einer der Fahrer des Autotransporters in der Nacht auf Samstag wegen einer Panne am Fahrbahnrand bei Kaufbeuren gehalten. Auch sein Kollege stellte das Fahrzeug ab. Die beiden Männer befanden sich den Angaben zufolge zwischen den Gespannen, als der 21-Jährige aus zunächst unbekannter Ursache auf den hinteren Autotransporter auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde er schwer verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei schätzte den Schaden seines Autos auf etwa 100.000 Euro. Die B12 war für etwa drei Stunden gesperrt.