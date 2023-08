Oberbayern

21–jähriger Drogenhändler verhaftet: Drei weitere Mittäter

Fürstenfeldbruck/Starnberg/Berg/Neuried / Lesedauer: 1 min

Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. (Foto: David Inderlied/dpa/Illustration )

In Oberbayern ist ein mutmaßlicher Drogenhändler verhaftet worden — gegen drei weitere Mittäter wird ermittelt. Anfang der Woche waren die Wohnsitze der vier jungen Männer in Starnberg und Berg (Landkreis Starnberg) sowie Neuried (Landkreis München) durchsucht worden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Veröffentlicht: 11.08.2023, 13:25 Von: Deutsche Presse-Agentur