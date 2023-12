200.000 Euro Schaden bei Dachstuhlbrand

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Hochstadt am Main (Landkreis Lichtenfels) ist nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von geschätzt 200.000 Euro entstanden. Das Feuer brach am Montag aus ungeklärter Ursache im Dachgeschoss aus. Der Dachstuhl sei komplett zerstört worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Bewohner hätten das Haus selber verlassen können. Eine Frau habe eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten.