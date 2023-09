Etwa 200.000 Euro Schaden sind bei einem Auffahrunfall an einem Stauende auf der Autobahn 72 im Landkreis Hof entstanden. Ein 34 Jahre alter Lastwagenfahrer habe am Dienstagabend den vor ihm stehenden Sattelzug zu spät erkannt, berichtete die Polizei am Mittwoch. Um einen Zusammenprall zu verhindern, versuchte er bei Köditz erfolglos, auf dem linken Fahrstreifen auszuweichen. Es kam zum Zusammenstoß. Weder der 34–Jährige noch die 31 Jahre alte Fahrerin des anderen Lkw wurden verletzt.