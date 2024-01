Notfälle

20-Jähriger entdeckt beim Gassigehen Panzermine

Lichtenfels / Lesedauer: 1 min

Der Hinweis «Gefahr» leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. (Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild )

Beim Spaziergang mit seinem Hund hat ein 20 Jahre alter Mann in Lichtenfels eine vermutlich durch das Hochwasser freigeschwemmte Panzermine gefunden. Das Sprengkommando Nürnberg habe die Mine aus dem Zweiten Weltkrieg am Samstag beseitigt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Veröffentlicht: 07.01.2024, 09:06 Von: Deutsche Presse-Agentur