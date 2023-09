Kriminalität

20-Jähriger bei Streit mit Stichwaffe verletzt

Ebersdorf bei Coburg / Lesedauer: 1 min

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. (Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild )

Ein 20-Jähriger ist in Oberfranken mit einer Stichwaffe verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einem Streit zwischen drei Personen in Ebersdorf bei Coburg (Landkreis Coburg), wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht: 21.09.2023, 14:22 Von: Deutsche Presse-Agentur