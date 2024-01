Verkehr

19-jähriger stirbt nach Unfall auf Bundesstraße

Pemfling / Lesedauer: 1 min

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. (Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild )

Ein 19-jähriger Mann ist auf der Bundesstraße 22 in Höhe des Weilers Kreuth gelaufen, von einem Auto erfasst worden und ums Leben gekommen. Der 20-jährige Autofahrer, der von Cham kommend in Richtung Grafenkirchen unterwegs war, wurde bei dem Unfall am Montagabend leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht: 02.01.2024, 06:00 Von: Deutsche Presse-Agentur