19–Jähriger stirbt bei Motorradunfall

Bei einem Motorradunfall nach einem Überholmanöver in Oberbayern ist ein 19–Jähriger gestorben. Wie die Polizei mitteilte, überholte der Motorradfahrer am Sonntagnachmittag bei Marquartstein (Landkreis Traunstein) ein Auto und geriet daraufhin aus noch ungeklärter Ursache ins schlingern. Er prallte an einen Holzzaun und stürzte. Durch den Sturz wurde der 19–Jährige tödlich verletzt. Er starb noch an der Unfallstelle.