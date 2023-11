Landkreis Aichach-Friedberg

19-Jähriger flüchtet vor Kontrolle und schlägt Polizisten

Affing / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. (Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild )

Ein 19-Jähriger ist in Schwaben mit seinem Auto vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat bei seiner Festnahme einen Beamten geschlagen. Wie die Ermittler am Freitag mitteilten, war der Wagen des jungen Mannes am Donnerstagabend in Affing (Landkreis Aichach-Friedberg) durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen.

Veröffentlicht: 03.11.2023, 11:05 Von: Deutsche Presse-Agentur