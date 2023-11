19-Jährige bei Auseinandersetzung mit Cuttermesser verletzt

Einer 19-Jährigen ist in Oberfranken mit einem Cuttermesser ins Gesicht geschnitten worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Mittwochnachmittag auf dem Vorplatz eines Supermarktes in Bamberg zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Den Angaben zufolge wurde die 19-Jährige von einem 25-Jährigen erst beleidigt und dann festgehalten. Ein weiterer Beteiligter soll ihr währenddessen mit einem Cuttermesser in die linke und rechte Wange geschnitten und sie so leicht verletzt haben.

Ein Zeuge habe die Auseinandersetzung mitbekommen und Hilfe angeboten, sei aber von der Geschädigten weggeschickt worden, hieß es. Die Polizei sucht nun nach dem Zeugen.