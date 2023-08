1860 München vertreibt mit Auftaktsieg den Pessimismus

Der gelungene Saisonstart versetzte die „Löwen“-Fans in Begeisterung und sorgte bei Trainer Maurizio Jacobacci für große Erleichterung. „Ich bin sehr glücklich über den Sieg, gerade nach dem Pessimismus im Vorfeld“, sagte der Trainer nach dem 2:0 (1:0) in der 3. Fußball–Liga gegen den SV Waldhof Mannheim.

Sieben Neuzugänge bot Jacobacci in der Startelf auf. Und der Beste von ihnen war Manfred Starke. Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler war am Samstag vor 15.000 Zuschauern im ausverkauften Grünwalder Stadion an beiden Toren maßgeblich beteiligt. Erst am sehr unglücklichen Eigentreffer von Gäste–Torwart Jan–Christoph Bartels (12. Minute) und später an dem wunderbaren Angriff, den Stürmer Fynn Lakenmacher zum 2:0 vollendete (55.).

Vorm 1:0 eroberte Starke rund 30 Meter vor dem Mannheimer Tor den Ball und schoss wuchtig mit dem linken Fuß. Der Ball flog an die Latte, prallte von dort ab an den Rücken von Bartels und dann ins Netz. Jacobacci lobte den „fantastischen Schuss“ von Starke.

Beim zweiten 1860–Treffer war Starke der Ausgangspunkt. Aus der eigenen Hälfte leitete er einen perfekt gespielten Tempoangriff über Albion Vrenezi und Julian Guttau ein, den der eingewechselte Lakenmacher vollendete. „Ich bin froh, dass wir zu null gespielt haben“, resümierte Jacobacci, der von einer „geschlossenen Mannschaftsleistung“ sprach.