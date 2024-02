1860 München verpflichtet Flügelstürmer Muteba aus Nürnberg

Der TSV 1860 München hat kurz vor dem Ende der Wechselperiode ein weiteres Mal zugeschlagen und Flügelstürmer Pedro Eliot Narciso Muteba verpflichtet. Wie der Fußball-Drittligist am Donnerstag mitteilte, kommt der 20-Jährige aus dem Nachwuchs des 1. FC Nürnberg. Der Außenstürmer erzielte in dieser Regionalligasaison in 21 Spielen zwölf Treffer und bereitete vier weitere Tore vor.

Zuvor hatten die „Löwen“ in dieser Transferperiode Außenstürmer Abdenego Nankishi (Werder Bremen), Offensivspieler Serhat-Semih Güler (FC Hansa Rostock) und Verteidiger Max Reinthaler (SV Wehen Wiesbaden) verpflichtet. Mittelfeldspieler Moritz Bangerter, der vor allem für die zweite Mannschaft aufläuft, unterschrieb wiederum seinen ersten Profivertrag bei den Münchnern. Über die Laufzeit wurde nichts bekanntgegeben.