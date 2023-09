1860 München verliert nach Blackout gegen Ex–Coach Köllner

Nach einem folgenschweren Blackout hat der TSV 1860 München beim Wiedersehen mit Ex–Trainer Michael Köllner den nächsten Tiefschlag kassiert. Das 1:2 (1:0) im Auswärtsspiel am Samstag gegen den FC Ingolstadt war die vierte „Löwen“-Niederlage nacheinander in der 3. Fußball–Bundesliga.

Das Führungstor von Julian Guttau nach einem clever ausgeführten Freistoß in der 23. Minute reichte für die Gäste vor 13.500 Zuschauern im Ingolstädter Sportpark nicht zur sportlichen Wende. Denn Tim Rieder leitete mit einem Aussetzer die nächste Schlappe ein. Der zur zweiten Hälfte eingewechselte Mittelfeldspieler spielte einen Rückpass auf Torwart Marco Hiller genau in den Lauf von Jannik Mause, der zum Ausgleich traf (58. Minute).

David Kopacz drehte die Partie im Anschluss an einen Eckball komplett für die Gastgeber um den glücklichen Coach Köllner (77.). Die Schanzer zogen in der Tabelle mit sieben Punkten an den „Löwen“ (6) mit ihrem in Erklärungsnot kommenden Trainer Maurizio Jacobacci vorbei.