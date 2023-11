1860 München scheitert im Toto-Pokal in Pipinsried

Der TSV 1860 München ist im bayerischen Toto-Pokal überraschend schon im Viertelfinale ausgeschieden. Der Fußball-Drittligist verlor am Samstag bei dem zwei Klassen tiefer spielenden FC Pipinsried mit 0:1 (0:1). Dadurch vergaben die „Löwen“ eine Chance, sich als Gewinner des Landespokals für die erste Runde des nächstjährigen DFB-Pokals zu qualifizieren.

Daniel Gerstmayer hatte den Bayernligisten bereits in der 5. Minute in Führung gebracht. Die Sechziger von Trainer Maurizio Jacobacci spielten ab der 66. Minute nach einem Platzverweis gegen die Gastgeber in Überzahl. Zudem bekamen die Münchner kurz vor Schluss einen Foulelfmeter zugesprochen; doch Albion Vrenezi schoss den Ball vom Punkt an die Querlatte.