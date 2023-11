1860 München gewinnt nach spätem Tor in Saarbrücken

Der TSV 1860 München kann in der 3. Fußball-Liga auch mal nach einem späten Tor gewinnen ‐ und nicht immer nur verlieren. Beim 3:2 (2:2) am Samstag beim FC-Bayern-Bezwinger 1. FC Saarbrücken erzielte Abwehrspieler Niklas Lang in der 83. Minute mit dem Kopf das Siegtor für die „Löwen“.

Morris Schröter brachte die Gäste mit einem Doppelpack (3./16. Minute) frühzeitig mit 2:0 in Führung. Aber der Pokalschreck aus dem Saarland schlug noch vor der Pause durch einen Doppelschlag von Manuel Zeitz (39.) und Amine Naifi (42.) zurück. In der zweiten Hälfte waren die Gastgeber zwar tonangebend, aber das Tor erzielten die „Löwen“. Diese hatten zuvor zweimal nacheinander durch Gegentore in der Nachspielzeit verloren.