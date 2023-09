1860 München beendet Negativlauf in Halle

Der TSV 1860 München hat seinen Negativlauf in der 3. Fußball-Liga beendet. Die „Löwen“ gewannen am Samstag nach zuvor vier Niederlagen in Serie mit 2:0 (1:0) beim Halleschen FC. Morris Schröter brachte die Gäste in der 23. Minute nach einem Patzer von Halle im Spielaufbau in Führung. Julian Guttau erhöhte gegen seinen Ex-Club nach der Pause (66.).

In Unterzahl brachte das Team von Trainer Maurizio Jacobacci den so wichtigen Erfolg über die Zeit. Manfred Starke hatte in der 87. Minute wegen groben Foulspiels die Rote Karte gesehen. Halle ließ mehrere gute Torgelegenheiten ungenutzt.