Verkehr

18-Jähriger flüchtet mit 170 Stundenkilometern vor Polizei

Piding / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. (Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild )

Ein mutmaßlich betrunkener 18-jähriger Autofahrer soll im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land mit bis zu 170 Stundenkilometern vor der Polizei geflüchtet sein. Wie die Beamten am Samstag mitteilten, war der junge Mann in der Nacht mit vier wohl ebenfalls betrunkenen Minderjährigen im Auto unterwegs, als Beamte der Bundespolizei ihn am Grenzübergang Oberndorf-Laufen kontrollieren wollten.