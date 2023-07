18–Jähriger fährt mit Auto gegen Baum: Schwer verletzt

Ein 18–Jähriger ist im Landkreis Unterallgäu mit seinem Wagen gegen einen Baum gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Er sei am Samstagnachmittag aus zunächst unklaren Gründen in Ottobeuren von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher. Anschließend flog ihn ein Hubschrauber in ein Krankenhaus. Mehr Details waren vorerst nicht bekannt.