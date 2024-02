17-Jähriger wehrt sich gegen Raubüberfall und wird verletzt

Ein 17-Jähriger hat sich in Oberfranken gegen zwei Unbekannte gewehrt, die ihn ausrauben wollten. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, wurde der Jugendliche bei dem Überfall in Memmelsdorf (Landkreis Bamberg) mit einem Messer am Oberkörper leicht verletzt. Die zwei Unbekannten bedrohten den 17-Jährigen den Angaben zufolge und forderten Bargeld.

Der Jugendliche habe einen der Räuber überwältigt und sei dann geflüchtet. Wie genau der 17-Jährige den Unbekannten überwältige, war laut einem Polizeisprecher zunächst unklar. Eine Fahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos. Die Beamten suchen nach Zeugen.