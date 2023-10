Unterfranken

17-Jähriger attackiert Gastwirt mit Gürtel: Tritt Polizisten

Würzburg

Ein 17-Jähriger hat in Unterfranken einen Gastwirt mit einem Gürtel angegriffen und nach einem Polizisten getreten. Wie die Beamten mitteilten, wurden der Wirt und der Beamte bei dem Vorfall in Würzburg in der Nacht von Freitag auf Samstag leicht verletzt.

21.10.2023