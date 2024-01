17-Jährige aus Bayern nach Geisterfahrt in Tirol gestoppt

Notfälle

17-Jährige aus Bayern nach Geisterfahrt in Tirol gestoppt

Imst / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. (Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild )

Eine 17 Jahre alte Autofahrerin aus dem bayerischen Landkreis Lindau hat sich im österreichischen Bundesland Tirol mit der Polizei eine etwa 40 Kilometer lange Verfolgungsjagd geliefert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr die Jugendliche am Samstagabend ohne Führerschein teilweise als Geisterfahrerin und in Schlangenlinien auf einer Tunnelstrecke.