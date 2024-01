Demonstration

1600 Lkws bei Protestkundgebung auf der Theresienwiese

München / Lesedauer: 1 min

Lkws stehen auf der Theresienwiese. (Foto: Uwe Lein/dpa )

Nach den Bauern haben auch die bayerischen Spediteure und zahlreiche weitere Wirtschaftsverbände bei einer großen Kundgebung in München gegen die Politik der Bundesregierung protestiert. An der PS-starken Demonstration auf der Theresienwiese nahmen am Freitag nach Schätzung der Veranstalter geschätzt etwa 3000 Menschen mit 1600 Lkws und anderen Fahrzeugen teil, auch etliche Landwirte fuhren mit ihren Traktoren an.