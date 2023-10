Erlangen

16-Jähriger will Geld mit Messer erpressen

Ein 16-Jähriger soll versucht haben, am Bahnhof in Erlangen Bargeld von einer 15-Jährigen zu erpressen. Dabei hielt er seinem mutmaßlichem Opfer ein Messer vor, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Veröffentlicht: 31.10.2023, 11:28 Von: Deutsche Presse-Agentur